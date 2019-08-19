В Червенском районе шестилетний мальчик попал под колеса автомобиля

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе водитель, управлявший автомобилем Peugeot, сбил шестилетнего мальчика, сообщили БЕЛТА в Червенском РОВД.
Несчастный случай произошел в вечернее время в агрогородке Любишино на улице Спортивная. 55-летний водитель, работающий в одной из организаций Минска, сбил 6-летнего мальчика.
Подробности аварии пока уточняются. По предварительным сведениям, водитель был пьян, но пройти освидетельствование на предмет состояния алкогольного опьянения отказался.
Мальчик был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями.-0-
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