В Червенском районе шестилетний мальчик попал под колеса автомобиля

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе водитель, управлявший автомобилем Peugeot, сбил шестилетнего мальчика, сообщили БЕЛТА в Червенском РОВД.

Несчастный случай произошел в вечернее время в агрогородке Любишино на улице Спортивная. 55-летний водитель, работающий в одной из организаций Минска, сбил 6-летнего мальчика.

Подробности аварии пока уточняются. По предварительным сведениям, водитель был пьян, но пройти освидетельствование на предмет состояния алкогольного опьянения отказался.

Мальчик был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями.-0-