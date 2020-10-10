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10 октября 2020, 00:38

В Червенском районе внедорожник насмерть сбил подростка-велосипедиста

Фото МВД
Фото МВД

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе внедорожник насмерть сбил малолетнего велосипедиста на пешеходном переходе, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на представителя МВД Беларуси Ольгу Чемоданову.

Трагедия произошла 9 октября около 21 часа на трассе М-4 "Минск-Могилев". Вблизи поселка Смиловичи на пешеходном переходе 42-летний водитель Volvo XC-90 сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.

От полученных травм ребенок скончался на месте. По предварительной информации, погибший вместе с еще двумя подростками возвращался в поселок из соседней деревни и переезжал трассу по пешеходному переходу.

"Зебра" в том месте нерегулируемая и оборудована наружным освещением. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, медики, эксперты и следственно-оперативная группа.

Подробная картина ДТП будет ясна позже после выяснения всех обстоятельств произошедшего.-0-

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