В Червенском районе выявлены факты кражи дизтоплива

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе выявлены факты кражи дизельного топлива, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники Червенского районного отдела внутренних дел во время рейдовых мероприятий по предупреждению и пресечению краж в агропромышленном комплексе установили, что в одном из сельхозпредприятий района два механизатора слили из тракторов 60 л и 20 л солярки соответственно. Их привлекут к административной ответственности за мелкое хищение (штраф - от 2 до 30 базовых величин), а также за хранение окрашенного топлива, которое поставляется в организации, выполняющие сельхозработы (штраф - от 10 до 50 базовых величин), рассказали в УВД.

Всего с начала рейдовых мероприятий в районе выявлено 5 фактов кражи или хранения окрашенного топлива общим объемом 130 л.-0-