В Червенском районе за оскорбление судьи задержан мужчина

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан мужчина, оскорбивший судью. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"В течение марта на заборе домовладения судьи в Червенском районе дважды появлялись оскорбляющие ее фразы. Также неизвестный подбросил женщине аналогичное письмо. В итоге она обратилась за помощью в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

По факту оскорбления судьи следователи возбудили уголовное дело. Через несколько дней сыщики районной милиции установили подозреваемого. Им оказался 38-летний односельчанин потерпевшей. Известно, что он работает на предприятии в Минске и летом 2020 года участвовал в районных несанкционированных массовых мероприятиях.-0-