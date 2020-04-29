В Давид-Городке 88-летний бесправник попал в ДТП

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и мопеда пострадал 88-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня в Давид-Городке около 06.50 утра. По предварительной информации, мопедом "Альфа" управлял пожилой местный житель. На перекрестке он не предоставил преимущество ехавшему по главной дороге "Фольксвагену", за рулем которого был 20-летний парень. Транспортные средства столкнулись. В результате водитель мопеда получил травмы, его госпитализировали.

Проводится проверка. Установлено, что у пострадавшего мужчины нет прав на управление двухколесным транспортом.

В ГАИ напомнили, что за езду без прав по ч.1 ст.19.19 КоАП грозит штраф от 5 до 20 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-