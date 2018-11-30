В деле о незаконных действиях с оружием в воинской части Барановичей появились новые фигуранты

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деле, возбужденном по факту незаконных действий с оружием в одной из воинских частей в Барановичах, появились новые фигуранты. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.
Ранее Следственный комитет информировал, что по уголовному делу заключены под стражу 14 человек. "Сейчас по делу проходят 20 человек, которые причастны к незаконному обороту оружия. Один из них задержан на территории России с оружием. В настоящее время ждем его экстрадиции. Оружие обнаружено и изъято", - рассказал Сергей Кабакович.
"Фигуранты дают признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается", - добавил он.
Как сообщалось, командир Барановичского гарнизона одной из воинских частей выявил факт незаконных действий в отношении оружия и боеприпасов со стороны военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Командиром было возбуждено уголовное дело, ряд должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Расследование дела по ч.3 ст.294 и ч. 2, 3 ст.295 УК (хищение и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия) ведется Главным следственным управлением Следственного комитета. По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов одной из воинских частей похитил оружие и боеприпасы, которые реализовал как самостоятельно, так и через иных лиц. Похищенное оружие обнаружено.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4262 BYN
|2.42 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2.1316 BYN
|2.129 BYN
|2.134 BYN
|RUB
|3.2027 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN