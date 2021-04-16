В деревне Березцы Пинского района из-за бешеной лисы введен карантин

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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе еще в одном населенном пункте введен карантин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на райисполком. "Пинский райисполком объявил Березцы (Парохонский сельсовет) неблагополучной зоной по бешенству животных и ввел карантин. Реализуется план мероприятий по ликвидации бешенства животных", - говорится в сообщении. В райисполкоме пояснили: на подворье одного из местных жителей забежала лисица и набросилась на собаку. Хозяин, не растерявшись, пришел на помощь своему питомцу и заколол дикого зверя вилами. Обошлось без пострадавших. После ветеринарной экспертизы биологического материала получено заключение о наличии у лисы бешенства. Кстати, здоровью пса ничто не угрожает: предусмотрительный хозяин еще ранее сделал ему прививку от бешенства. А ветеринары провели ревакцинацию собаки после схватки с бешеной лисой. Вступил в силу отработанный в районе алгоритм профилактических действий. В частности, в населенном пункте проводится подворный обход. Устанавливаются пострадавшие от укусов животных, выясняется необходимость в прививках от бешенства. Проверяется соблюдение правил содержания собак и кошек. При необходимости против бешенства вакцинируются восприимчивые животные. Усилен контроль за бездомными животными, их отлавливают. Охотники ориентированы на изъятие диких плотоядных животных - лисицы, волка, енотовидной собаки. В Березцах действуют и другие ограничения: не допускается вывоз собак и кошек за пределы населенного пункта, натаска собак, запрещена торговля домашними животными. Первоначальный срок карантина - два месяца. В дальнейшем, исходя из обстановки, районная ветслужба примет решение о снятии либо продлении ограничений. Ранее карантинные ограничения были введены в деревне Ласицк. Здесь волк во второй половине дня 5 апреля напал на трех женщин, покусал собаку и козу. На следующий день агрессивного зверя застрелил егерь Пинского БООР. У волка выявлен вирус бешенства.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!