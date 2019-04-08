В деревне Cморгонского района сгорели 6 домов и 11 хозпостроек

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В деревне Понарка Сморгонского района огонь уничтожил 6 нежилых домов и 11 хозяйственных построек, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Пожар произошел днем 6 апреля. Дым был виден за несколько километров. Сильный ветер способствовал распространению пламени. К месту вызова были направлены 15 пожарных расчетов. На ликвидацию возгорания потребовалось несколько часов.
"Уничтожено 6 нежилых домов (2 из них использовались под дачу), 11 хозяйственных построек, повреждено 2 хозпостройки. Люди не пострадали", - отметили в областном управлении МЧС.
Основная рассматриваемая версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Единственный житель деревни Понарка, 44-летний мужчина, дает пояснения в РОВД. К масштабному возгоранию мог привести брошенный в траву непотушенный окурок.
В МЧС напоминают, что в сухую ветреную погоду следует воздержаться от использования на улице открытого огня, ведь любая искра может привести к трагедии.-0-
Фото Гродненского областного управления МЧС
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