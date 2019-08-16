В деревне под Слуцком лиса пыталась напасть на женщину

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Слуцком лиса пыталась напасть на женщину - участковый милиционер застрелил агрессивное животное, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сегодня около 11.00 случчанка сообщила в милицию о том, что во дворе дома в деревне Шищицы находится, предположительно, бешеная лиса. Женщина вошла в сарай взять сельхозинструмент и увидела дикое животное. Лиса бросилась на нее, женщина побежала и спряталась в доме. Через окно случчанка наблюдала, как зверь мечется, шипит и скулит.

Информация была передана участковому инспектору Слуцкого РОВД Сергею Варлашину. "Сотрудник милиции сразу же связался с местными охотниками и попросил их понаблюдать за животным, чтобы оно не убежало, а заодно не подпускать ко двору зевак", - рассказали в УВД.

"Приехав, милиционер недалеко от двора увидел животное. Лиса, заметив человека, оскалилась и заскулила, стала вести себя агрессивно и бросаться в сторону сотрудника милиции. Убедившись, что поблизости нет людей, участковый использовал табельное оружие, одним выстрелом обезвредив животное", - проинформировали в УВД.

Представители ветеринарной службы должны забрать лису для проведения соответствующей экспертизы. По предварительной информации, животное не успело никому причинить вреда.-0-