В детском саду Гродно украли деньги родительского комитета

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из шкафчика в детском саду украли деньги родительского комитета. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Родители собирали деньги на нужды группы.

"Обычно все отношения в этом случае строятся на доверии. Средства родители особо не прячут. Около Br300 были оставлены в одном из шкафчиков: это был простой, но, к сожалению, небезопасный способ", - отметили в милиции.

Сейчас правоохранители устанавливают личность похитителя денег. В милиции обратили внимание, что не стоит столь беспечно относиться к сохранности денег и имущества.-0-