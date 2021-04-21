21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дятлово на озере спасен пожилой мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

20 апреля в 12.59 в МЧС поступило сообщение о необходимости оказать помощь человеку, находящемуся в озере Второе по ул.Набережной. "Через три минуты группа спасения на воде пожарной аварийно-спасательной части №1 прибыла к месту вызова. В 5 м от берега на поверхности воды лицом вниз лежал мужчина в верхней одежде. Бойцы МЧС вынесли пострадавшего на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи", - рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.

Спасенным оказался местный житель 1944 года рождения. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники РОВД.-0-