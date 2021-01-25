В Дятловском районе охотник по неосторожности застрелил егеря, возбуждено уголовное дело

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе охотник по неосторожности застрелил егеря, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, ночью 22 января 59-летний житель Минска, находясь в лесном массиве на территории Дятловского района, во время охоты выстрелил в сторону дикого животного, однако не убедился в отсутствии людей в направлении выстрела. В результате действий подозреваемого 46-летнему егерю Дятловского лесхоза было причинено огнестрельное ранение, от которого он скончался на месте происшествия", - рассказали в СК.

Следователем осмотрено место происшествия с привлечением специалиста, зафиксирована следовая картина, назначен ряд исследований, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Гродненской области, допрошен подозреваемый.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК. Подозреваемый задержан.

Следственный комитет напоминает: на охоте стрелять можно только предварительно убедившись, что в направлении выстрела нет людей или домашних сельскохозяйственных животных. Запрещено стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости.-0-