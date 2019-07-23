В Дятловском районе горел сушильный пункт: повреждено 3 т льносемени

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Дворец Дятловского района горело здание ворохосушильного пункта, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 22 июля в 23.41. В результате пожара повреждено 3 т льносемени. Работники МЧС совместно с персоналом спасли еще 3 т. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.-0-