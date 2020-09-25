25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе легковушка насмерть сбила велосипедиста, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла поздним вечером 23 сентября на подъездной дороге к санаторию "Радон". У деревни Курпеши легковая "Хонда" под управлением 26-летнего водителя сбила двигавшегося во встречном направлении велосипедиста. "В результате ДТП 59-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия", - отметили в ГАИ.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома