В Дятловском районе мужчина ночью влез в сельмаг

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе мужчина ночью забрался в сельский магазин. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В ночь с 7 на 8 ноября в магазин в агрогородке Денисово проник злоумышленник. Он разбил стекло, забрался внутрь, похитил спиртное, сигареты и продукты питания на сумму около Br450, а после скрылся.

"Кража была обнаружена только на следующие сутки, когда продавец пришел на работу. Несмотря на это, сотрудники Дятловского РОВД оперативно установили личность причастного к преступлению", - сообщили в милиции.

Им оказался 36-летний местный житель. Подозреваемый неоднократно судим, имеет пристрастие к алкоголю, нигде не работает. По факту кражи возбуждено уголовное дело, часть похищенного изъята.-0-