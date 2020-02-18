В Дятловском районе мужчина упал в костер при сжигании мусора во дворе

18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе мужчина оступился и упал в костер. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Поздним вечером 17 февраля в Дятловский районный отдел по ЧС из центральной районной больницы сообщили о госпитализации 32-летнего жителя поселка Новоельня с термическими ожогами.

Выяснилось, что мужчина наводил порядок на приусадебном участке в одной из деревень района. Когда сжигал мусор, оступился и упал в костер. После этого поехал домой, но вскоре его самочувствие ухудшилось.

Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу. У него диагностированы ожоги I-III степени 30% тела. Состояние оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.-0-