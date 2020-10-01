В Дятловском районе на пожаре обнаружены тела двух человек

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе на пожаре частного дома обнаружены двое погибших, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Информация о том, что в деревне Муляры сгорел частный жилой дом, поступила спасателям 30 сентября в 06.37. Под обломками сгоревших конструкций обнаружены двое погибших. Предположительно, один из них - хозяина дома 1977 года рождения. Личность второго человека устанавливается.

Следователи выясняют причину и обстоятельства трагедии.-0-