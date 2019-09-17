В Дятловском районе опрокинулась легковушка, водитель погиб на месте

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка опрокинулась в Дятловском районе, водитель погиб, по факту ДТП проводится проверка. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 16 сентября около 5.00 на дороге М11. "19-летний водитель автомобиля "Ауди" двигался в направлении Дятлово. На закруглении дороги влево он съехал на правую обочину. Там автомобиль занесло и выкинуло в кювет, где он опрокинулся. От полученных травм житель Дятлово скончался на месте. В машине водитель находился один", - рассказали в ГАИ.

Как отметили в Госавтоинспекции, 13 сентября парня задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Водительское удостоверение он никогда не получал.

По факту ДТП проводится проверка.-0-