В Дятловском районе отыскали пропавшую в лесу пенсионерку-иностранку

3 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе после прогулки в лесу пропала пенсионерка-иностранка. Отыскали ее утром. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 2 октября в дежурную часть Дятловского РОВД поступило сообщение о пропаже человека. Отдыхающая в местном санатории гражданка Германии 1940 года рождения около 15.00 пошла на прогулку в лес и не вернулась.

"Немедленно были организованы поисковые мероприятия. Участие в них приняли сотрудники органов внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, работники санатория и общественность. На следующее утро при помощи граждан было установлено местонахождение пропавшей женщины. Ночь она провела в лесу. Состояние пенсионерки удовлетворительное", - рассказали в милиции.-0-