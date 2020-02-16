В Дятловском районе пешеход погиб под колесами авто

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе 15 февраля был совершен наезд на пешехода, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сообщение об аварии поступило в местный РОВД в 20.43.

Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Установлено, что "Форд" двигался по дороге М11 Граница Литвы - Лида - Слоним - Бытень. На 105-м км после встречного разъезда с другим автомобилем "Форд" наехал на 52-летнего пешехода, который в это время находился на полосе движения машины.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка.-0-