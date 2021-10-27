В Дятловском районе подростки для забавы камнями разбили два авто

Фото УВД Гродненского облисполкома

27 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе подростки для забавы камнями разбили стекла в двух машинах. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. В Дятловский РОВД обратились владельцы автомобилей. Около поселка Новоельня неизвестные бросали камни в машины. В результате у "Ауди" и "Фольксвагена" были разбиты стекла. "В совершении данного преступления подозреваются двое жителей городского поселка. Одному 14 лет, второму - 16. Молодые люди дали признательные показания и рассказали, что делали все ради забавы", - отметили в милиции. Сейчас по статье "Хулиганство" возбуждено уголовное дело. Ответственность по этой статье наступает с четырнадцатилетнего возраста.-0- Фото УВД Гродненского облисполкома Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!