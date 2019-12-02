Фото Гродненского областного управления МЧС
2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе при пожаре погибли брат и сестра, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Утром 30 ноября в службу 101 позвонил местный житель и сообщил о пожаре в деревне Заречье Дятловского района. Мужчина шел на работу и увидел охваченный пламенем дом.
"Подразделения МЧС незамедлительно отправились на место и приступили к ликвидации пожара. В жилой комнате на кровати пожарные обнаружили погибшей 84-летнюю хозяйку, а в кухне - ее 68-летнего брата", - рассказали в областном управлении МЧС. Огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены.
Причина пожара устанавливается. Основная версия - неосторожность при курении.-0-
Фото Гродненского областного управления МЧС