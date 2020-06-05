В Дятловском районе при заправке автомобиля на мужчине загорелась одежда

5 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе при заправке автомобиля 62-летний мужчина получил ожоги. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 4 июня фельдшер выездной бригады Дятловской ЦРБ сообщил о поступлении в больницу пострадавшего с ожогами I-III степени - 35% тела. "Житель деревни Руда-Яворская вблизи склада временного хранения ГСМ заправлял автомобиль УАЗ с помощью мерного ведра. От разряда статического электричества синтетической куртки топливо воспламенилось и попало на одежду", - рассказали в областном управлении МЧС.

Потушили огонь с помощью порошкового огнетушителя работники склада. Они же вызвали скорую помощь. Пострадавший доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Подразделения МЧС не привлекались.-0-