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06 ноября 2020, 17:25

В Дятловском районе раскрыта серия дачных краж

Фото из архива
Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативниками уголовного розыска Дятловского райотдела милиции раскрыта серия дачных краж. На сегодняшний день речь идет как минимум о шести фактах хищения различного имущества граждан, в первую очередь медных компрессоров от холодильников. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

"При очередной краже мужчину увидели и сообщили приметы в милицию. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого установили - это 22-летний житель одной из деревень Дятловского района. Молодой человек воровал в соседних населенных пунктах из нежилых домов, перемещаясь на велосипеде", - рассказали в УВД.

Правоохранители изначально выдвинули версию о том, что все хищения совершает одно лицо. "После краж на месте преступления злоумышленник оставлял окурок от сигареты одной и той же марки. Против него возбуждены уголовные дела", - добавили правоохранители.-0-

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