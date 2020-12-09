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09 декабря 2020, 13:23

В Дятловском районе спасатели достали котенка из 20-метрового колодца

Фото Гродненского областного УМЧС
Фото Гродненского областного УМЧС

9 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели в Дятловском районе достали котенка, упавшего в глубокий колодец. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

В службу спасения 8 декабря позвонил житель деревни Старина. Мужчина рассказал, что в его колодец упал котенок и не может самостоятельно выбраться. Как оказалось, утром мужчина подошел к колодцу набрать воды и услышал мяуканье со дна. Подсветив фонариком, он заметил внутри котенка. Глубина колодца почти 20 м, а уровень воды - около полуметра. Хозяин откачал ее насосом, чтобы животное не захлебнулось.

"Несмотря на то, что спасение животных не входит в прямые обязанности подразделений МЧС, спасатели направились по указанному адресу. На подворье установили треногу, с помощью лебедки опустили бойца вниз и достали котенка", - рассказали в МЧС.-0-

Фото Гродненского областного УМЧС

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