В Дятловском районе спасатели освободили застрявшую в калитке корову

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27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дятловские спасатели помогли застрявшей в калитке корове Зорьке. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.Вечером 26 августа в службу 101 обратилась пожилая жительница районного центра с просьбой помочь корове, которая застряла в ограждении. Несмотря на то что оказание помощи животным не входит в обязанности спасателей МЧС, работники пожарной аварийно-спасательной части №1, выехали на частное подворье по улице Фогеля."Выяснилось, что, возвращаясь с пастбища, корова толкнула калитку, чтобы войти во двор, но застряла между железными прутьями. Хозяйка попыталась самостоятельно помочь животному, а затем позвала соседа, но справиться не удалось", - рассказали в МЧС.При помощи гидравлического инструмента бойцы МЧС перекусили железный прут и освободили Зорьку. Помощь ветеринара не потребовалась.-0-