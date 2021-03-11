В Дятловском районе спасли застрявшую на льду косулю

11 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе спасатели помогли "забуксовавшей" на тонком льду косуле. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Утром 10 марта в службу 101 позвонил рыбак. Мужчина ловил рыбу на водоеме у агрогородка Гезгалы и обратил внимание на попавшее в непростую ситуацию животное. На расстоянии около 200 м от берега оказалась косуля, которая сама двигаться не могла. Скорее всего, животное несколько часов провело на льду и обессилило. Косуля пыталась встать, скользила, буксовала и снова падала. Сам мужчина подойти к ней по тонкому льду не решился.

Спасатели отправились на помощь. Двое из них облачились в гидрокостюмы, взяли спасательную доску и веревку и направились к косуле. Они осторожно вынесли обессилевшее животное на берег. Косуля немного отдохнула и пошла к ближайшему лесу.-0-

Фото МЧС