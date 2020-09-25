В Дятловском районе тракторист сбил женщину и скрылся

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе погибла пенсионерка: водитель скрылся с места аварии. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Днем 17 сентября в одной из деревень Дятловского района мужчина обнаружил тело 69-летней местной жительницы. Он обратился в милицию. На место выехала следственно-оперативная группа. Среди возможных версий случившегося было и ДТП.

"Для выяснения всех обстоятельств произошедшего правоохранители проверяли различные транспортные средства, в том числе сельхозтехнику. На следующий день была установлена возможная причастность к случившемуся 44-летнего работника местного сельскохозяйственного предприятия", - рассказала Инна Позняк.

По предварительным данным, мужчина, житель соседней деревни, наехал на пенсионерку, когда перевозил на тракторе спереди спрессованный рулон соломы. Он частично закрывал обзор. Груз зацепил пенсионерку, она упала. Водитель остановился, вышел, но когда понял, что женщина погибла, испугался и уехал с места аварии.

Дятловским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователями назначены необходимые экспертные исследования, в том числе судебно-медицинская, трассологическая, автотехническая экспертизы. Водитель трактора признан подозреваемым, мужчина допрошен, с его участием планируется проведение следственного эксперимента.

Следователи обращаются к возможным очевидцам ДТП с просьбой сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефонам 8 0152 724040, +37533 6211535, +37544 75450.-0-