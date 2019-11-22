В Дятловском районе в сгоревшем доме обнаружили тело неизвестного

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе на ночном пожаре в жилом сельском доме погиб человек, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение в службу спасения о пожаре жилого дома в деревне Руда Яворская поступило сегодня в 2.36 . Само строение было уничтожено огнем, повреждены две расположенные рядом хозяйственные постройки.

Прибывшие на место спасатели обнаружили под обломками сгоревших строительных конструкций тело человека. Личность погибшего, как и причина возгорания, устанавливается.-0-