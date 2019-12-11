В Дятловском районе внук под угрозой ножа требовал у бабушки деньги

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе молодой человек с ножом в руках требовал у бабушки деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Нигде не работающий молодой человек 1994 года рождения выпивал вместе с братом. В процессе вспомнил, что знакомая попросила у него денег в долг. Свободных наличных молодой человек не имел, поэтому решил взять деньги у бабушки. Часть из них он планировал дать знакомой, часть - потратить на выпивку.

Пенсионерка на просьбу ответила отказом. "Молодой человек схватился за нож и начал угрожать женщине. После забрал кошелек, в котором было Br5, и скрылся", - рассказали в милиции.

Противоправному поведению молодого человека сейчас дается правовая оценка. В течение этого года он неоднократно привлекался к административной ответственности за нанесение побоев, не повлекших причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, совершенные в отношении близкого родственника.-0-