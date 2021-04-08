В Дятловском районе водитель грузовика отвлекся на телефон и сбил велосипедистку

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе водитель грузовика сбил велосипедистку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Серьезная авария произошла днем 7 апреля в деревне Дробовичи. "Мерседес" под управлением 20-летнего молодого человека двигался по улице Шоссейной со стороны Слонима. "Водитель отвлекся на телефон. Грузовик выехал на правую обочину и сбил велосипедистку",- рассказали в ГАИ.
Бригада скорой помощи доставила 56-летнюю женщину в больницу. Но спасти ее не удалось, от полученных травм женщина скончалась.-0-