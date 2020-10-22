В Дятловском районе женщина ножом ударила сына сожителя

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе конфликт между женщиной и молодым человеком закончился ударом ножом. Информация об этом размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Вечером 20 октября в больницу в Дятлово доставили 18-летнего молодого человека с ножевым ранением. Медики сообщили об этом в милицию.
По предварительной информации, ножом в живот парня ударила 40-летняя сожительница его отца. Конфликтная ситуация возникла после совместного распития алкоголя. Молодой человек после этого сам вызвал себе скорую.
Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. По изъятым объектам назначены необходимые исследования. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК.-0-