В Добруше ГАИ пришлось останавливать пьяного водителя со стрельбой

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Добруше, чтобы остановить пьяного водителя, сотрудники ГАИ использовали табельное оружие. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В Добруше 31 октября примерно в 16.45 сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю автомобиля "Форд-Мондео". Автомобиль, виляя, двигался по улице Интернациональной. Требования были проигнорированы, началось преследование.

"Опасной манерой езды водитель создавал многочисленные аварийные ситуации, однако вскоре экипажу ГАИ удалось его блокировать. Милиционеры потребовали от водителя покинуть авто, но он продолжил движение, едва не сбив инспектора", - рассказала Ольга Чемоданова. Для остановки автомобиля сотрудники ГАИ использовали табельное оружие, прицельными выстрелами было повреждено колесо. "После остановки машины водитель заблокировал двери и отказался выходить. Разбив стекло задней двери, инспекторы его задержали", - проинформировала Ольга Чемоданова.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По предварительной информации, причиной неадекватного поведения 57-летнего мужчины было желание избежать наказания за управление авто в нетрезвом состоянии. Освидетельствование показало 1,6 промилле спирта в парах выдыхаемого им воздуха.

Действиям водителя дается правовая оценка.-0-