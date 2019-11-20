В Добруше из горящей комнаты в пятиэтажке спасли мужчину, соседей эвакуировали

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добруше из горящей комнаты пятиэтажного дома спасли мужчину, из соседних квартир эвакуировали 5 человек, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Полевой поступило спасателям сегодня около полудня.
Прибывшие к месту вызова работники МЧС увидели густой черный дым из окна на втором этаже. В коридоре на полу горящей квартиры спасатели обнаружили хозяина квартиры 1949 года рождения. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом "термоингаляционная травма".
Также из вышележащих этажей работники МЧС эвакуировали 5 человек. Как уточняется, в медицинской помощи они не нуждались.
Пожар ликвидирован. Огнем повреждено имущество в комнате, закопчены стены по всей квартире.
Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
Фото Гомельского областного управления МЧС