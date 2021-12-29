29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Добруше из незаконного оборота изъяли 370 л спирта. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"28 декабря борцы с экономической преступностью Советского РОВД совместно с военнослужащими гомельского пограничного отряда провели операцию по изъятию спирта в Добруше. В 15.00 у 73-летней пенсионерки в частном доме были обнаружены и изъяты пять пятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью. Хозяйка в январе этого года уже привлекалась к административной ответственности за хранение более 5 л спирта", - рассказали в УВД.

Спустя два часа оперативники появились на пороге частного домовладения еще одной пожилой женщины. У 67-летней добрушанки запасы этилового спирта оказались более внушительными: 18 десятилитровых пластиковых канистр и 33 емкости по 5 л каждая. В общей сложности было изъято 370 л контрафактного спиртного. Одна из хозяек запрещенного товара пояснила, что запасы спирта ей необходимы для лечения.

Материалы проверки переданы в налоговую инспекцию для рассмотрения и привлечения нарушителей к административной ответственности по фактам незаконного хранения спиртосодержащей жидкости.-0-