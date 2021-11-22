В Добруше при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 12 человек

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добруше при пожаре в пятиэтажном доме работники МЧС спасли хозяйку горящей квартиры, эвакуировали 12 человек, из них двое детей, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сигнал о пожаре в доме по ул. князя Паскевича поступил на линию 101 21 ноября в 7.23. Когда спасатели прибыли по адресу, горела двухкомнатная квартира на 2-м этаже кирпичного пятиэтажного дома. Работники МЧС в горящей комнате обнаружили сидящую на полу в сознании хозяйку 1959 года рождения, вынесли ее на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. С диагнозом "отравление продуктами горения, ожоги 3% тела" пенсионерку госпитализировали.

С верхних этажей по лестничному маршу эвакуировали 12 человек - двух детей и 10 взрослых.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил имущество в жилой комнате, закопчены стены во всей квартире.

Причину произошедшего устанавливают. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-