В Добруше спасли провалившегося под лед рыбака

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добруше спасли рыбака, который провалился под лед на озере, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Спасатели получили информацию о тонущем на озере человеке 25 марта. Предположительно, мужчина 1968 года рождения рыбачил и в какой-то момент провалился под лед, его вытащил из воды прохожий до приезда подразделений МЧС.

Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, двое мужчин были на льду в 7 м от берега. Спасатели доставили рыбака на берег и передали работникам скорой медицинской помощи.

Госпитализация мужчине не понадобилась.-0-