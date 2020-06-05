В Добруше строители обнаружили винтовку времен войны и останки человека

5 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добруше при реконструкции здания районного Дворца культуры строители обнаружили снайперскую винтовку периода Великой Отечественной войны и фрагменты мужских останков. Такая информация размещена на сайте УВД Гомельского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Оружие нашли в конце мая на глубине около 1,5 м. На место выезжали сотрудники милиции. По мнению специалистов, это снайперская винтовка советского производства СВТ-40 конструктора Федора Токарева. Сейчас оружие на экспертизе. "То, что винтовка относится к периоду Великой Отечественной войны, не вызывает сомнения", - отмечается в сообщении.

Чуть раньше неподалеку от места находки обнаружили и фрагменты мужских останков. Их также отправили на экспертизу.-0-