В Добруше у пенсионерки изъяли партию спирта

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добруше у 72-летней пенсионерки изъяли 135 л спирта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

У оперативников была информация, что на территории домовладения пенсионерки могла храниться спиртосодержащая жидкость. Осмотр санкционировала прокуратура Гомеля. В доме правоохранители обнаружили семь коробок, в которых находились 27 полимерных емкостей по 5 л каждая. "На этикетках значилось: этиловый спирт 95%. Далее шло разъяснение: концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм. Для стационаров", - уточнили в УВД.

Сотрудники милиции отдали изъятую партию на экспертизу. После заключения специалистов будет решен вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.-0-