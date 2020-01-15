15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Добруше замдиректора лицея выпал из окна четвертого этажа, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

"Вчера в 9.40 в Добрушскую районную больницу был доставлен заместитель директора Добрушского профессионального политехнического лицея с телесными повреждениями различной степени тяжести", - сказал Виталий Пристромов.

Предварительно установлено, что мужчина упал с 4-го этажа административного здания этого учебного заведения примерно в 9.30. Сейчас он госпитализирован. Сотрудники Добрушского РОВД проводят проверку по этому факту.-0-