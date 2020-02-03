В Добрушском и Ветковском районах нелегально перевозили более 13 т металлолома

3 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском и Ветковском районах сотрудники милиции задержали перевозчиков лома черного металла, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Ночью 27 января на автодороге Ветка - Светиловичи сотрудники Добрушского РОВД остановили для проверки грузовой КАМАЗ-53212, направлявшийся в сторону России. Кузов авто был доверху нагружен металлом. Водитель, 31-летний неработающий житель одной из деревень Гомельского района, не смог предоставить сопроводительных документов на груз. Он утверждал, что хозяин груза - 45-летний гомельчанин.

"Лом черных металлов общим весом 11,5 т на более чем Br1,5 тыс. изъят и передан на предприятие "Гомельвторчермет". На автомобиль наложен арест, в отношении водителя составлен административный протокол по ч.1 ст.12.29 КоАП (нарушение порядка вывоза товаров из Беларуси). В отношении владельца груза проводится проверка", - рассказали в УВД.

Сотрудники Ветковского РОВД 31 января в 03.12 остановили для проверки документов грузовой микроавтобус Mercedes-Benz около деревни Расуха. В фургоне находилось около 2 т лома черного металла, который также передан на хранение. 24-летний водитель не предоставил документов на перевозимый груз. Он пояснил, что лом металла принадлежит его односельчанину из агрогородка Светиловичи Ветковского района. Информация проверяется.

В конце января за незаконную предпринимательскую деятельность (ч.1.1 ст.12.7 КоАП) был составлен административный протокол на 35-летнего жителя Ветки. На своем подворье он хранил лом цветного металла - менее тонны алюминия передано на хранение в ОАО "Белцветмет". Ранее житель райцентра уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные правонарушения.-0-