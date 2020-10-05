В Добрушском районе 77-летняя пенсионерка провалилась в погреб

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе пенсионерка упала в погреб, понадобилась помощь спасателей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение с просьбой о помощи поступило спасателям Добрушского района 4 октября примерно в 10.51. В СОТ "Кореневка-2" женщина 1943 года рождения оступилась и провалилась в погреб, самостоятельно выбраться не могла.

Фото МЧС

Работники МЧС помогли пенсионерке. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи пострадавшую госпитализировали.-0-