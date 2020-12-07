В Добрушском районе двое мужчин отравились грибами

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин в Добрушском районе отравились грибами, сообщили БЕЛТА в управлении ГКСЭ по Гомельской области.

Мужчин без сознания обнаружили в одном из домов поселка Светлый в ноябре. Прибывшие на место происшествия работники скорой помощи констатировали смерть одного из них. Второго с предварительным диагнозом "пищевое отравление" госпитализировали. Позже мужчина скончался.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также эксперт Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. По данным областного управления ГКСЭ, при осмотре никаких следов, указывающих на насильственный характер смерти, не выявлено. "Однако на столе стояла тарелка с недоеденными грибами. В комнате также были обнаружены две банки с консервированными грибами, среди которых много поддубников", - уточнили в управлении.

Назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинская, судебно-химическая, биохимическая и гистологическая. По их результатам будет названа точная причина гибели мужчин.-0-