16 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе горел магазин, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в помещении магазина в агрогородке Носовичи по ул.Садовой поступило спасателям 15 июня в 07.28. Торговый объект расположен в одноэтажном кирпичном здании. В результате пожара поврежден пол и стена, закопчена продукция.

Как уточнили в УМЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-