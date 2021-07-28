В Добрушском районе легковушка сбила 12-летнего велосипедиста

28 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе в ДТП пострадал 12-летний велосипедист, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Дорожный инцидент произошел вечером 27 июля в деревне Носовичи. 77-летний водитель "Тойоты" совершил наезд на 12-летнего велосипедиста - парень выскочил на проезжую часть, не убедившись, что на ней нет транспорта.

В ДТП велосипедист получил травмы, его госпитализировали в Добрушскую центральную райбольницу.

Госавтоинспекторы в очередной раз обратились к взрослым с просьбой проводить с детьми беседы о правилах поведения на дороге. "Разрешая ребенку ездить на велосипеде, вы должны быть уверены, что он знает, где и как нужно правильно передвигаться", - подчеркнули в ГАИ.

Водителям же сотрудники ГАИ рекомендуют быть максимально осмотрительными, внимательными и бдительными.-0-

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома