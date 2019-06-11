11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась, водитель погиб, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла днем 10 июня. 52-летний водитель на автомобиле "Шкода Фабия" ехал в направлении деревни Носовичи. Из-за неправильно выбранной скорости на гравийной дороге он не справился с управлением авто, съехал в кювет, где машина опрокинулась, рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель погиб на месте. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, уточнили в ГАИ.-0-