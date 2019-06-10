В Добрушском районе легковушка съехала в кювет и перевернулась

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе легковушка под управлением водителя с признаками алкогольного опьянения съехала в кювет и опрокинулась, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 8 июня примерно в 16.50. 52-летний водитель на Mitsubishi ехал в направлении деревни Дубровка. Из-за неправильно выбранной скорости он не справился с управлением, машина вылетела в левый по ходу движения кювет и перевернулась.

Травмы получили водитель и 59-летний пассажир на переднем сидении. Мужчин госпитализировали. Известно, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.

В авто ехал также ребенок 2012 года рождения, благодаря детскому удерживающему устройству он не пострадал.-0-