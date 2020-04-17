В Добрушском районе очевидцы спасли на пожаре пожилую женщину

17 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе пожарный, находясь на выходном, вместе с работником сельхозпредприятия спас из огня женщину 1933 года рождения, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре жилого дома в деревне Иговка поступило 16 апреля в 9.14. Когда спасатели прибыли к месту вызова, горела кровля дома и сарая.

До прибытия подразделений МЧС пожарный ПАСЧ №1 Добрушского РОЧС Владимир Мальцев вместе с рабочим КСУП "Агрокомбинат "Новый путь" разбили окно, попали в дом и обнаружили на полу в задымленной комнате мать хозяйки дома. Женщина была без сознания. Ее через окно вынесли на улицу. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил кровлю и имущество в сарае, кровлю дома, повредил имущество в жилье.

Причина произошедшего устанавливается. Обстоятельства выясняют сотрудники МВД.-0-