Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома
21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе под колесами большегруза погиб велосипедист, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 20 февраля примерно в 20.15. 54-летний водитель на автомобиле DAF с полуприцепом ехал со стороны России. В пути он сбил 35-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.-0-
Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома