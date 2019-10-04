В Добрушском районе продавец одеял ограбила 92-летнего пенсионера

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе продавец одеял украла у 92-летнего пенсионера Br3 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Житель деревни Логуны 1927 года рождения обратился в оперативно-дежурную службу Добрушского РОВД 1 октября. Как рассказал мужчина, днем к нему пришла продавец одеял. Женщина предложила товар с максимальной скидкой для ветеранов Великой Отечественной войны и назвала цену. "Дедушка согласился. Вынес все свои сбережения, чтобы отсчитать нужную сумму. Гостья, увидев стопку наличности, сказала, что этого хватит, взяла все деньги и выбежала из дома", - рассказал Виталий Пристромов.

По словам односельчан, продавец приехала на "жигулях" красного цвета, она тоже заходила к ним и предлагала товар. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение неизвестной. Подозреваемая - гомельчанка 1977 года рождения - задержана.

По факту грабежа (ч.1 ст.206) УК возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.-0-